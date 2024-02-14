В парламенте Литвы предложили лишать россиян ВНЖ за поездки на родину

Депутат Сейма Литвы Кащюнас предложил лишать россиян ВНЖ за поездки на родину

Глава комитета Сейма Литвы по национальной безопасности Лауринас Кащюнас предложил лишать видов на жительство (ВНЖ) россиян и белорусов, которые в течение года ездят на родину более одного раза в месяц. Об этом сообщает Kauno Dien.

«Должна быть применена формула, согласно которой регулярное возвращение [на родину] будет условием, предпосылкой для приостановки действия ВНЖ [россиян и белорусов]. Я приветствую рекомендацию комиссии по национальной безопасности правительству [Литвы] закрыть еще два пограничных перехода [на границе с Белоруссией]», — заявил депутат.

Кащюнас также рассказал о планах парламента запретить выдвигаться и голосовать на муниципальных выборах гражданам России и Белоруссии, имеющим право на постоянное проживание в Литве.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа описал отношения республики с Россией и Белоруссией метафорой эпохи холодной войны.