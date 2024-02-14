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17:42, 14 февраля 2024Бывший СССР

В парламенте Литвы предложили лишать россиян ВНЖ за поездки на родину

Депутат Сейма Литвы Кащюнас предложил лишать россиян ВНЖ за поездки на родину

Фото: Zygimantas Gedvila / Globallookpress.com

Глава комитета Сейма Литвы по национальной безопасности Лауринас Кащюнас предложил лишать видов на жительство (ВНЖ) россиян и белорусов, которые в течение года ездят на родину более одного раза в месяц. Об этом сообщает Kauno Dien.

«Должна быть применена формула, согласно которой регулярное возвращение [на родину] будет условием, предпосылкой для приостановки действия ВНЖ [россиян и белорусов]. Я приветствую рекомендацию комиссии по национальной безопасности правительству [Литвы] закрыть еще два пограничных перехода [на границе с Белоруссией]», — заявил депутат.

Кащюнас также рассказал о планах парламента запретить выдвигаться и голосовать на муниципальных выборах гражданам России и Белоруссии, имеющим право на постоянное проживание в Литве.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа описал отношения республики с Россией и Белоруссией метафорой эпохи холодной войны.

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      Глеб Палехов
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