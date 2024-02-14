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10:24, 14 февраля 2024Экономика

В России появится новая сеть алкомаркетов

Ретейлер «Лента» запустит сеть алкомаркетов под брендом «Вингараж»

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В России появится новая сеть алкомаркетов — магазины под брендом «Вингараж» планирует запустить ретейлер «Лента». Об этом со ссылкой на данные базы Роспатента и комментарии экспертов отрасли пишет «Коммерсантъ».

Российская сеть продуктовых гипермаркетов и супермаркетов подала заявку на регистрацию нового товарного знака в январе 2024 года. Источники издания сообщили, что новые алкомаркеты по ассортименту будут похожи на сеть «Винлаб», где упор сделан на большой выбор вина. По данным сервиса по поиску работы HeadHunter, «Лента» уже начала поиск сотрудников в новые торговые точки.

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Ранее российские ретейлеры уже пытались создавать собственные сети алкомаркетов («Пятьница» от X5 Group и «Магнит вечерний»), однако эти попытки были неудачными. По мнению партнера One Story Ольги Сумишевской, причина провала была в ассортименте, практически полностью идентичном с обычными магазинами торговых сетей.

При этом формат алкомаркетов остается привлекателен для ретейлеров из-за низких затрат на оборудование таких магазинов и их высокой маржинальности, объяснил руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. Сети алкомаркетов «Красное & Белое» и «Бристоль» демонстрируют рекордные темпы прироста по количеству торговых точек, добавил он. Сумишевская также прогнозирует, что новые алкомаркеты «Ленты» не станут классическим вариантом: в их ассортименте, помимо высокой доли алкогольной продукции, будут снеки или свежие продовольственные товары.

В январе 2024 года в России резко подскочило производство виноградных вин — на 20,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Росалкогольтабакконтроля, общий объем производства этого вида алкоголя за месяц составил 1,923 миллиона декалитров. При этом суммарный выпуск спиртных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в РФ в январе вырос только на 1,1 процента, до 12,166 миллиона декалитров.

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