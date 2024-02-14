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16:03, 14 февраля 2024Силовые структуры

В России суд дал пожизненный срок педофилу и 17 лет его супруге

В Петербурге педофил получил пожизненный срок, а его жена 17 лет колонии

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к пожизненному лишению свободы педофила Дениса Рунова, а его супругу Екатерину Синкину — к 17 годам заключения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчине вменялось 15 эпизодов сексуального насилия над несовершеннолетними, а также использование детей в съемках порнографии и изнасилования. Синькина была его соучастницей в совершении этих преступлений. Рунова отправят отбывать наказание в исправительную колонию особого режима, а его жену определили в колонию общего режима. Они признали свою вину.

Летом 2022 года полицейские получили фото 12-летнего обнаженного мальчика, оказавшегося приемным сыном осужденных, сообщает «Фонтанка». В ходе расследования выяснилось, что насилию подвергался не только он, но и родная дочь пары. В ходе обысков у супругов была обнаружена коллекция обнаженных фотографий всей семьи.

Среди пострадавших не только дети педофила и его жены, но и их знакомые несовершеннолетние.

Ранее стало известно, что в Карелии к восьми годам колонии за насильственные действия в отношении малолетних приговорили 53-летнего россиянина.

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      Анна Габай
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