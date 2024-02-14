В России восьмиклассница приехала к бабушке на каникулы и забеременела

В Саратовской области восьмиклассница забеременела от 17-летнего подростка

В Саратовской области восьмиклассница приехала к бабушке на летние каникулы и забеременела. Об этом пишет местное издание «Вольск.ру».

Как стало известно, в 2023 году 14-летняя девочка из поселка Придорожный активно общалась по сети с 17-летним подростком из Вольска, который пригласил ее в гости. В августе девочка приехала к бабушке, которая проживает в том же городе, и встретилась с юношей, по обоюдному согласию вступив с ним в половую связь.

По словам источника издания, в январе девочка обратилась к гинекологу, который установил, что она находится на 22-й неделе беременности. Он добавил, что отец ребенка намерен жениться на 14-летней россиянке. При этом собеседник портала подчеркнул, что молодые люди являются цыганами.

Ранее в Москве обнаружили беременность у 13-летней девочки, задержанной за переход дороги в неположенном месте. При этом до родов оставался месяц. Помимо этого, подростка разыскивали за кражу мобильного телефона. В результате выяснилось, что девочка является цыганкой из многодетной семьи, которая кочует по российским городам.

В ноябре 2023 года также сообщалось, что в Ленинградской области врачи выявили беременность у 12-летней школьницы, которая жаловалась на боли в животе. Отцом будущего ребенка оказался 16-летний подросток, на плохое поведение которого жалуются учителя и родители.