В России заявили о готовности доказать причастность США к крушению Ил-76

Дипломат Гаврилов: Россия готова доказать причастность США к крушению Ил-76

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва готова доказать причастность США к крушению самолета Ил-76. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы готовы принять международных экспертов, которым предоставим вещественные доказательства того, что именно США стоят за этим злодеянием», — подчеркнул он.

Гаврилов считает, что Соединенные Штаты наравне с украинскими властями несут ответственность за катастрофу. По его словам, американская сторона «целенаправленно поставляет вооружения для убийств российских военнослужащих и мирных граждан, включая детей».

8 февраля издание The New York Times сообщило, что американские чиновники признались, что российский самолет Ил-76 действительно был сбит зенитным ракетным комплексом Patriot, произведенным в США.

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. Минобороны России сообщило, что на борту находились 65 украинских военнослужащих, которых везли для обмена. Никто из них не выжил.