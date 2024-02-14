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21:25, 14 февраля 2024Мир

В России заявили о готовности доказать причастность США к крушению Ил-76

Дипломат Гаврилов: Россия готова доказать причастность США к крушению Ил-76

Фото: Russian Investigative Committee / Reuters

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва готова доказать причастность США к крушению самолета Ил-76. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы готовы принять международных экспертов, которым предоставим вещественные доказательства того, что именно США стоят за этим злодеянием», — подчеркнул он.

Гаврилов считает, что Соединенные Штаты наравне с украинскими властями несут ответственность за катастрофу. По его словам, американская сторона «целенаправленно поставляет вооружения для убийств российских военнослужащих и мирных граждан, включая детей».

8 февраля издание The New York Times сообщило, что американские чиновники признались, что российский самолет Ил-76 действительно был сбит зенитным ракетным комплексом Patriot, произведенным в США.

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. Минобороны России сообщило, что на борту находились 65 украинских военнослужащих, которых везли для обмена. Никто из них не выжил.

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      Марина Совина
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