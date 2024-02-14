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00:54, 14 февраля 2024Мир

В России указали на риск случайной ядерной войны из-за Байдена

Совбез: деменция Байдена повышает риск случайной ядерной войны

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вероятность случайной ядерной войны по вине США увеличивается на фоне проблем со здоровьем у главы государства Джо Байдена. Об этом предупредил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов, передает РИА Новости.

Он отметил, что, согласно утверждению специального прокурора Роберта Хура, американский президент страдает провалами в памяти, часто забывает важные факты и детали. «И этот человек — единственное лицо, которое может отдать приказ о применении ядерного оружия», — заявил Попов.

По его словам, вопрос случайной ядерной войны становится все более актуальным. Замсекретаря добавил, что в США сейчас сложная внутриполитическая обстановка, в связи с чем выросла цена ошибки властей страны. «Там и до глобальной катастрофы недалеко», — предостерег Попов.

Ранее министр иностранных дела РФ Сергей Лавров заявил, что диалог Москвы и Вашингтона о ядерной безопасности невозможен из-за гибридной войны против России, ведущейся США.

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      Марина Совина
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