В США назвали условие обеспечения безопасности в Европе

Bloomberg: Европа не сможет сама обеспечивать свою безопасность еще около 10 лет

Европейские страны не смогут обеспечивать свою безопасность без помощи США еще по меньшей мере десять лет. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Высокопоставленные чиновники знают, что не должны рассчитывать на США при защите Европы», — уточняется в сообщении агентства.

Отмечается, что если бы Европа оказалась под атакой прямо сейчас, они бы зависели от Соединенных Штатов в целом ряде аспектов. Наиболее остро вопрос обстоит по поводу дальнобойных ракет, возможностей ПВО и ПРО, а также продвинутых компьютерных систем для проведения вычислений при ведении войны, подчеркнули источники Bloomberg.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поставки стратегических вооружений и боеприпасов на Украину должны укрепить производственную базу и оборону Европейского союза (ЕС).