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13:44, 14 февраля 2024Мир

В США заявили о невозможности исполнения Байденом президентских обязанностей

Генпрокурор Западной Вирджинии Морриси: Байден не способен выполнять обязанности
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Генеральный прокурор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси призвал вице-президента США Камалу Харрис отстранить президента Соединенных Штатов Джо Байдена из-за неспособности выполнять обязанности. Об этом сообщает The Hill.

Морриси прокомментировал доклад спецпрокурора Роберта Хура о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. Он призвал Харрис применить 25-ю поправку к Конституции США, предполагающую отставку лидера страны в случае неспособности выполнять президентские обязанности.

«Снижение когнитивных способностей президента Байдена вызывает серьезную обеспокоенность у американцев, особенно сейчас, когда наша страна сталкивается с кризисом за кризисом как здесь, так и за рубежом. Нам нужен здоровый президент», — заявил прокурор. По его мнению, доклад Хура дает ясное представление, что действующий американский лидер не способен выполнять свои обязанности.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что готова исполнять обязанности главы государства в случае ухода Байдена с поста. По словам политика, она выполняет свою работу качественно, а следящие за ее работой признают способность вице-президента руководить.

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      Юрий Леонов
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