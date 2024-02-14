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17:56, 14 февраля 2024Наука и техника

В Японии определились с датой второго запуска H3

Второй запуск японской ракеты H3 состоится 17 февраля

Фото: Kyodo / Reuters

Второй запуск японской ракеты H3 должен состояться 17 февраля. С соответствующей датой определились в Японском агентстве аэрокосмических исследований. Об этом сообщает ТАСС.

Стартовое окно будет открыто 17 февраля с 03:22 до 07:06 московского времени. Ракета должна вывести на околоземную орбиту демонстрационный космический аппарат VEP-4 и два малых спутника.

Ранее Япония отложила первую в 2024 году попытку запуска ракеты H3, намеченную на 15 февраля. Причиной этого стало ухудшение погодных условий в районе космодрома Танэгасима.

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В марте 2023-го полет ракеты H3, запущенной с космодрома Танэгасима, прервали из-за отказа двигателя второй ступени.

В феврале прошлого года новейшая ракета H3 не смогла оторваться от земли.

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      Иван Потапов
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