Япония отложила первую в 2024-м попытку запуска H3
Япония отложила первую в 2024 году попытку запуска ракеты H3
Япония отложила первую в 2024 году попытку запуска ракеты H3, намеченную на 15 февраля. Об этом со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований сообщает ТАСС.
«15 февраля ожидается ухудшение погоды в районе космодрома Танэгасима, в связи с чем запуск было решено отложить. Новая дата будет объявлена, как только мы примем решение на этот счет», — заявила японская сторона.
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В ноябре глава Японского агентства аэрокосмических исследований Хироси Ямакава пообещал провести в 2024 финансовом году пуск новейшей ракеты H3.
В марте 2023-го полет ракеты H3, запущенной с космодрома Танэгасима, прервали из-за отказа двигателя второй ступени.
В феврале прошлого года новейшая ракета H3 не смогла оторваться от земли.