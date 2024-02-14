Япония отложила первую в 2024-м попытку запуска H3

Япония отложила первую в 2024 году попытку запуска ракеты H3

Япония отложила первую в 2024 году попытку запуска ракеты H3, намеченную на 15 февраля. Об этом со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований сообщает ТАСС.

«15 февраля ожидается ухудшение погоды в районе космодрома Танэгасима, в связи с чем запуск было решено отложить. Новая дата будет объявлена, как только мы примем решение на этот счет», — заявила японская сторона.

В ноябре глава Японского агентства аэрокосмических исследований Хироси Ямакава пообещал провести в 2024 финансовом году пуск новейшей ракеты H3.

В марте 2023-го полет ракеты H3, запущенной с космодрома Танэгасима, прервали из-за отказа двигателя второй ступени.

В феврале прошлого года новейшая ракета H3 не смогла оторваться от земли.