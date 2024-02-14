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05:03, 14 февраля 2024Бывший СССР

Военный рассказал о бракованном оружии у ВСУ

Военный Дандыкин: ВСУ поступает много бракованного оружия

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) поступает много бракованного оружия, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он рассказал, что происходит это из-за того, что стране нередко отдают уже старое оружие с истекающим запасом прочности.

«Оружие, которое эксплуатируют ВСУ, может не проверяться. Многое из того, что есть на вооружении, было поставлено с превышением сроков годности: те же американцы отдавали БТР, которые использовались еще во Вьетнаме. Современное дорогое оружие передают в единичных экземплярах, чтобы испытать на поле боя», — объяснил военный.

Он также заметил, что много западное оружие требует сложного обслуживания и правил хранения. Не соблюдаются также и запасы прочности, нередко оружие используют дольше допустимого. Главной проблемой Украины Дандыкин считает отсутствие собственных производств.

«Это самое уязвимое место Киева — они почти ничего не производят, ни снарядов, ни техники, ни вооружений. То, что производили, мы стараемся уничтожить. Украина прочно сидит на игле западного оружия, а это во многом секонд-хэнд», — заключил Дандыкин.

Ранее стало известно, что несколько военных ВСУ не выжили в результате самоподрыва бракованных шведских гранатометов AT4, находящихся на вооружении украинской армии. Российские военные находили обломки гранатометов на бывших позициях украинских войск, что также свидетельствует об их браке.

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