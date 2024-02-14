Врач предупредил о неожиданной способности миндалин

Хирург Радж: миндалины после удаления могут вырасти вновь и начать воспаляться

Гланды после удаления могут вырасти вновь и начать воспаляться, вызывая тонзиллит, предупредил хирург Каран Радж. О неожиданной способности миндалин он рассказал в своем TikTik-аккаунте, пишет HuffPost.

Радж уточнил, что регенерация миндалин происходит, когда во время операции часть тканей не удаляют. По его словам, многие хирурги намеренно оставляют небольшой участок, чтобы не повредить окружающие здоровые ткани. Однако в этом случае со временем, продолжил хирург, миндалины начинают восстанавливаться, что может привести к их воспалению.

Врач уточнил, что миндалины регенерируют довольно редко. Чаще это происходит у тех, кому операцию проводили в детстве, когда лимфоидная ткань еще росла, а иммунитет не был окончательно сформирован. Радж добавил, что удаление миндалин не гарантирует, что человек не будет болеть инфекциями верхних дыхательных путей, так как воспаляться могут и другие части горла.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников раскрыл неожиданные причины приступов эпилепсии. По его словам, приступ может начаться после слишком длительного просмотра телевизора или раннего подъема.