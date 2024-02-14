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14:37, 14 февраля 2024Мир

Зять Трампа не захотел возвращаться в Белый дом

Axios: зять Трампа Кушнер не вернется в Белый Дом в случае переизбрания тестя
Джаред Кушнер

Джаред Кушнер. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Бывший советник и зять экс-президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер не вернется в Белый дом во время потенциальной второй администрации тестя. Об этом он заявил в интервью Axios.

Кушнер отметил, что продолжит работать в собственной инвестиционной компании Affinity Partners в Майами, даже в случае переизбрания Трампа в ноябре.

Муж Иванки Трамп при этом оставил себе шанс на возвращение в Белый дом с помощью слов: «Ничего в моей жизни не идет по сценарию, который я распланировал. ... Я подозреваю, что если он [Трамп] снова вступит в должность, у него будет даже больший уровень компетентности и профессионализма, чем во время прошлой администрации».

Ранее родственники экс-президента назвали Кушнера «кротом» ФБР и обвинили в раскрытии информации о хранящихся у Трампа секретных документах.

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      Лина Пивоварова
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