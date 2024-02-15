44-летняя Кортни Кардашьян снялась в бикини

Американская телезвезда Кортни Кардашьян снялась в откровенном наряде на новых фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 44-летняя знаменитость позировала на фоне гор в ярко-красном бикини, демонстрируя подтянутое тело. Упомянутый наряд состоял из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов с низкой посадкой.

Помимо этого, звезда надела черные грубые сапоги на высокой подошве и бежевое утепленное пальто. Среди прочего, Кардашьян распустила волосы, а в качестве аксессуара выбрала солнцезащитные очки.

В декабре 2023 года 44-летняя Кортни Кардашьян покаталась с горки без штанов. Предпринимательница поделилась серией снимков, на которых она запечатлена вместе с супругом барабанщиком рок-группы Blink-182 Трэвисом Баркером.