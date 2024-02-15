Пентагон выявил масштабные хищения помощи Украине

Пентагон: проверки передаваемой США помощи Украине выявили коррупцию и воровство

Проверки передаваемой США помощи Украине выявили масштабную коррупцию и хищения, а также привели к арестам и возбуждению уголовных дел. Об этом заявил генеральный инспектор Пентагона, сообщает РИА Новости.

«Сформированная на Украине структура из представителей Пентагона и госдепа по расследованию коррупции инициировала 57 производств за два года, 14 из них завершили, работа по 43 продолжается», — говорится в докладе инспектора.

Расследования проводятся по факту «мошенничества с грантами и закупками, коррупции, воровства, нарушений программ и противодействию распространения технологий и вооружений». Уточняется, что уже было проведено 7 арестов, возбуждено 13 уголовных дел, по двум из которых были вынесены обвинительные приговоры.

Структура по проверке передаваемой Украине помощи установила, что группа из семи американских солдат и гражданских подрядчиков украла около 7 тонн предназначенного Киеву топлива на сумму около 2 миллионов долларов с авиабазы в Румынии.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассмотрит возможность поставки до четырех миллионов снарядов Украине в обход Конгресса. Отмечается, что правительство США может воспользоваться юридической лазейкой о передаче «избыточных оборонных товаров» третьим странам.