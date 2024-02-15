Белый дом пошутил над разбитым сердцем оппонента помощи Украине и получил ответ

Белый дом высмеял главу Палаты представителей Джонсона в день святого Валентина

Администрация президента США Джо Байдена пошутила над спикером Палаты представителей Майком Джонсоном в день святого Валентина на тему закона о помощи Украине и была высмеяна в ответ комментаторами. Сообщение опубликовано на странице Белого дома в соцсети X

Белый дом опубликовал открытку с изображением Джонсона и строчкой «Пограничная сделка развалилась из-за тебя». Так администрация президента США отреагировала на принятие Сенатом закона о военной помощи Украине без пограничной сделки, сторонником которой был политик.

Шутка про разбитое сердце оппонента военной помощи Украине вызвала недовольство комментаторов. Пользователи в ответ публиковали стихи с намеком на обман Белого дома о состоянии границы, а также сравнили сотрудников администрации Байдена с малолетними детьми.

Ранее предприниматель и владелец соцсети X Илон Маск раскритиковал миграционную политику Белого дома. «Вместо того, чтобы охранять границы, эта администрация расстилает красную дорожку [для нелегальных мигрантов]», — подчеркнул бизнесмен.