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05:00, 16 февраля 2024Среда обитания

Брэдли Купер показал свой особняк рядом с новой пассией

NYP: Брэдли Купер показал свой новым дом по соседству с фермой Джиджи Хадид

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский актер и режиссер Брэдли Купер приобрел дом поблизости с семейной фермой Джиджи Хадид. Интерьеры особняка показало издание New York Post (NYP).

Поместье располагается близ города Нью-Хоп в родном штате кинозвезды, Пенсильвании. Сделка прошла в декабре и обошлась Куперу в 6,5 миллиона долларов (594 миллиона рублей). Участок занимает 13 гектаров.

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Особняк был отстроен в начале XVIII века. На 585 «квадратах» разместились семь спален и шесть ванных, гостиная и тренажерный зал. Исторический шарм усадьбы подчеркивают камины, полы из французского дуба, каменные раковины и потолочные балки. К дому примыкает каменный амбар, бассейн и пруд. Во дворе раскинулся сад. В собственности хозяина — озеро площадью 80 тысяч квадратных метров. Оно идеально подходит для гребли на байдарках и каноэ.

В восьми минутах езды отсюда располагается резиденция семейства Хадид стоимостью 4 миллиона долларов (366 миллионов рублей). Модель называют новой пассией артиста. Накануне Купер и модель Джиджи Хадид подтвердили слухи о своем романе.

В апреле прошлого года Брэдли Купер решил избавиться от своих роскошных владений в Лос-Анджелесе. Киноактер попросил за дом в два раза больше, чем отдал при покупке — 2,4 миллиона долларов. Дом был построен в «ревущие 20-е», но Купер обновил старинный интерьер.

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      Виктория Клабукова
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