Бывшая возлюбленная Неймара показала фото в наряде без нижнего белья

Бывшая возлюбленная нападающего сборной Бразилии и саудовского «Аль-Хиляля» Неймара, актриса театра и модель Бруна Маркезини показала фото без нижнего белья. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя манекенщица поделилась серией снимков, на которых запечатлена позирующей в оголяющем тело платье черного цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что на ней отсутствуют бюстгальтер и трусы.

Многие подписчики не оценили внешний вид девушки и отметили, что данный образ слишком для нее вульгарный. «Бруна была такой красивой...», «Одевайся приличнее», «Тело идеальное, но нужно ли это показывать? Потом у девочек возникают проблемы с ментальным здоровьем», «Какой дурной вкус», «С каждым днем становишься все хуже», — возмущались они.

Ранее венгерская модель и возлюбленная итальянского футболиста Грациано Пелле Виктория Варга показала фигуру в откровенном виде. Девушка опубликовала снимок, на котором позировала в белом бикини собственного бренда Vamaswim.