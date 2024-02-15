Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:41, 15 февраля 2024Ценности

Бывшая возлюбленная Неймара показала фото в наряде без нижнего белья

Фото: Paulo Whitaker / Unsplash

Бывшая возлюбленная нападающего сборной Бразилии и саудовского «Аль-Хиляля» Неймара, актриса театра и модель Бруна Маркезини показала фото без нижнего белья. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя манекенщица поделилась серией снимков, на которых запечатлена позирующей в оголяющем тело платье черного цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что на ней отсутствуют бюстгальтер и трусы.

Многие подписчики не оценили внешний вид девушки и отметили, что данный образ слишком для нее вульгарный. «Бруна была такой красивой...», «Одевайся приличнее», «Тело идеальное, но нужно ли это показывать? Потом у девочек возникают проблемы с ментальным здоровьем», «Какой дурной вкус», «С каждым днем становишься все хуже», — возмущались они.

Ранее венгерская модель и возлюбленная итальянского футболиста Грациано Пелле Виктория Варга показала фигуру в откровенном виде. Девушка опубликовала снимок, на котором позировала в белом бикини собственного бренда Vamaswim.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Белый дом заявил о возможном переходе Авдеевки под контроль российских военных

      Байден распорядился вступить в прямой диалог с Россией

      Маск назвал цель покупки Twitter

      Путин призвал привлекать на работу в школы «побольше крутых мужиков»

      Путин одобрил идею учреждения госнаграды для трудовых династий

      Порномодель обнаружила двоюродного брата среди клиентов и поссорилась с ним

      Турецкий банк потребовал у российских клиентов подтвердить проживание в Турции

      Российские военные нанесли болезненный удар по ВСУ

      Путин анонсировал новые меры поддержки для семей в России

      Путин назначил нового замглавы Федеральной службы судебных приставов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше