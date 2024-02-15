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17:20, 15 февраля 2024Ценности

Бывшая жена Моргенштерна снялась в прозрачных лосинах в откровенной позе

Фото: Оксана Новак / @influesii

Бывшая жена российского рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина снялась в прозрачной одежде в откровенной позе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя инфлюэнсерша предстала перед камерой в белом наряде. Так, она надела платье с рюшами, глубоким декольте и открытыми плечами, ажурные лосины и остроносые мюли на каблуках. При этом экс-избранница музыканта позировала, лежа на полу на розовой атласной подушке с разведенными в стороны ногами.

Кроме того, девушка уложила волосы в объемный небрежный пучок и сделала контрастный макияж, обведя губы вишневым карандашом и подчеркнув глаза черными стрелками и голубыми тенями.

В октябре 2023 года Дилара Зинатуллина показала откровенные фото на Хеллоуин. Она снялась в образе персонажа мультфильма «Параллельный мир» Холли Вуд.

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      Карина Черных
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