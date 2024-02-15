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11:47, 15 февраля 2024Силовые структуры

В Чечне полицейский получил ранение в перестрелке с тремя неизвестными

СК: в Чечне трое мужчин открыли стрельбу по полицейским, их ликвидировали

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Чечне трое неизвестных открыли стрельбу по полицейским, один из силовиков получил ранение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, нападение произошло ночью 14 февраля 2024 года в селе Старый Ачхой. В ответ силовики открыли огонь и ликвидировали стрелявших. Источник издания в правоохранительных органах уточнил, что нападавшие использовали АК-74 и ПМ, также у них имелись две гранаты. В результате перестрелки ранен сержант полиции.

Личности ликвидированных мужчин устанавливаются.

СК возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

29 января 22-летний сторонника Украины напал на полицейских в центре Москвы у станции метро «Охотный Ряд». Он распылил газовый баллончик в лицо одному из силовиков и повалил его на землю. После этого напавший начал снимать с себя одежду, выкрикивая проукраинские лозунги. Возбуждено уголовное дело.

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      Любовь Ширижик
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