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10:04, 15 февраля 2024Мир

Число пострадавших при стрельбе в Канзас-Сити выросло до 29 человек

CNN: число пострадавших при стрельбе в Канзас-Сити в США выросло до 29 человек
СюжетСтрельба в США

Фото: Kirby Lee / USA TODAY Sports / Reuters

Число пострадавших в результате стрельбы в Канзас-Сити в США в честь победителей Супербоула в районе вокзала Юнион Стейшн выросло до 29 человек. Об этом сообщает CNN по данным из местных больниц.

В больницах сообщили телеканалу, что 19 из 29 пациентов проходят лечение от огнестрельных ранений.

Начальник полиции Канзас-Сити Стейси Грейвс заявила во время пресс-конференции, что в результате стрельбы одного человека спасти не удалось, а полиция все еще выясняет общее число пострадавших.

Ранее Грейвс сообщила, что полиция задержала трех человек в рамках расследования. Причина стрельбы не уточняется. По данным организации Gun Violence Archive, это 48-я по счету массовая стрельба в США в этом году.

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      Семен Александров
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