Девушка рассказала о неожиданном последствии секса втроем

Девушка пожаловалась писательнице и секс-коучу Лоре Коллинз, что после опыта группового секса с ней перестала общаться лучшая подруга. Ее письмо, а также ответ Коллинз публикует издание Metro.

По словам читательницы, идея заняться сексом втроем возникла спонтанно после празднования дня рождения подруги. По ее словам, сначала они выпивали в баре с компанией друзей, а потом пошли домой к подруге и продолжили праздновать вдвоем.

Не знаю, кто это предложил, но почему-то мы решили, что будет весело пойти в спальню, где спал парень подруги, и разбудить его. Он отнесся к этому очень спокойно и сказал, что здорово иметь рядом двух таких великолепных девушек. Мы обе вели себя глупо, кокетничали, и в итоге он уговорил нас лечь с ним в постель из письма анонимной читательницы

Девушка отметила, что, вспоминая о той ночи, она чувствует смущение и стыд, но все же ей понравился опыт. Она утверждает, что и подруга казалась довольной, но после произошедшего перестала выходить на связь. «С тех пор мы не разговаривали, и я очень скучаю по ней. Мне отчаянно хочется позвонить и извиниться, но каждый раз, когда я пытаюсь это сделать, что-то меня останавливает», — пожаловалась читательница.

В ответ на письмо Коллинз написала, что настоящая дружба не может закончиться из-за одной авантюры. Она предположила, что подруга тоже чувствует смущение и не решается написать первой. Кроме того, коуч допустила, что после той ночи она могла поссориться с парнем и начать заниматься вопросами, связанными с их отношениями.

Будьте смелой и свяжитесь с ней. Просто скажите, как сильно вы скучаете по ней, и предложите встретиться в ближайшее время Лора Коллинз писательница и секс-коуч

Коллинз добавила, что у автора письма нет причины стыдиться и извиняться, однако ей стоит поговорить о произошедшем с подругой и во всем разобраться. Если же та откажется разговаривать и встречаться, то это будет означать, что настоящей дружбы никогда не было, уверена коуч. В этом случае эксперт посоветовала не винить себя, а начать общаться с другими людьми.

Ранее секс-коуч Колин Нолан дала совет женщине, которая нуждается в сексе больше мужа. Коуч посоветовала предложить супругу пожить отдельно.