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10:19, 15 февраля 2024Ценности

Дочь Джонни Деппа показала голую грудь в кружевном наряде

Фото: @lilyrose_depp

Франко-американская актриса и модель Лили-Роуз Депп показала откровенное фото подписчикам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

24-летняя дочь американского актера Джонни Деппа и французской певицы и актрисы Ванессы Паради поделилась в сторис снимком, на котором запечатлела себя в кружевном наряде белого цвета. При этом на размещенном кадре видно, что знаменитость отказалась от бюстгальтера, продемонстрировав крупным планом голую грудь.

В сентябре Лили-Роуз Депп появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Тогда девушка прогулялась по улицам Лос-Анджелеса в прозрачном белом кардигане на голое тело и джинсах с заниженной линией талии.

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      Карина Черных
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