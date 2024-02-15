Джинсы в форме подковы назвали новым трендом 2024 года

Vogue: джинсы-подковы стали новым трендом 2024 года

Фэшн-редакторы журнала Vogue назвали джинсы в форме подковы самыми модными в 2024 году. Соответствующий материал опубликован на официальном сайте издания.

Специалисты объяснили, что данная модель брюк из денима представляет собой необычную изогнутую форму. Верхняя часть изделия облегает бедра, а нижняя — расширяется, создавая форму полукруга. При этом редакторы подчеркнули, что одним из первых такой предмет гардероба, ставший новым трендом в текущем году, представил французский бренд Alaïa на своем показе.

«Джинсы-подковы кажутся немного скульптурными, но при этом могут выглядеть непринужденно и утонченно. Они отсылают нас к винтажному стилю, но при этом смотрятся современно. Когда мы впервые их показали в сети, то поняли, что у нас в руках бестселлер!» — заявила креативный директор марки Citizens Of Humanity Марианна Макдональд.

Ранее в феврале фэшн-редакторы назвали модную замену джинсам в 2024 году. Речь идет о брюках оттенка металлик, а именно об их серебристом варианте. Отмечается, что покупатели стали чаще искать штаны данного оттенка в сети.