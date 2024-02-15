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18:20, 15 февраля 2024Силовые структуры

Экс-воспитателям российского детского сада вынесли приговор за истязания детей

В Карелии двум экс-воспитательницам вынесли приговор за истязания 18 детей

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Суд в Карелии приговорил к 17 и 4 годам лишения свободы двух работниц детского сада за жесткое обращение с детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

34-летняя и 48-летняя женщины признаны виновными по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и по статье об истязании. Кроме этого, старшую фигурантку признали виновной по статье о насильственных действиях сексуального характера. Осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным следствия, воспитательницы плохо обращались с детьми: неоднократно истязали их, оскорбляли и унижали, добиваясь полного послушания. От их действий пострадали 18 детей в возрасте от пяти до шести лет. Помимо этого, следствием доказано, что одна из женщин надругалась над ребенком.

Издание «Карелия Daily» сообщает, что инцидент произошел в Петрозаводске, в детском саду № 45 «Березка». Потерпевшие рассказали, что в 2022 году тем, кто плохо ел, воспитатели складывали остатки еды из чужих тарелок и заставляли их есть. По словам отца одного из детей, ребенку кололи пальцы и мазали лицо майонезом.

Следователи направили представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению этого преступления, в управление образования Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что в Республике Коми суд приговорил 52-летнего местного жителя, избивавшего двоих детей, к 3,5 года колонии общего режима.

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      Анна Габай
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