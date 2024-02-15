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02:07, 15 февраля 2024Забота о себе

Перечислены правила бритья зоны бикини без раздражений

Фото: Jernej Graj / Unsplash

Бритье зоны бикини нужно начинать со стрижки, если волос в этой зоне очень много, рассказали эксперты американского ретейлера нижнего белья Lounge Underwear. Эти и другие правила интимного бритья без раздражений на коже они перечислили для издания Mirror.

Стрижка небольшими ножницами, уточнили они, предотвратит забивание бритвы длинными волосками и уменьшит возможные болезненные ощущения при последующем бритье. Перед бритьем также нужно принять теплый душ. «Пар от теплого душа откроет поры и смягчит волосяные луковицы», — объяснили эксперты. Также, продолжили они, важно использовать настоящую пену для бритья вместо мыла, поскольку в специальных средствах содержатся защищающие кожу добавки — например, алоэ вера.

Кроме того, продолжили специалисты, бритва должны быть новой. Брить нужно медленно и аккуратно в направлении роста волос — это поможет избежать дискомфорта при их отрастании. После бритья, добавили эксперты, необходимо нанести специальный лосьон на кожу и помыть бритву, чтобы избавиться от оставшихся на ней волос.

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Ранее мужчины, которые избавляются от растительности в интимной зоне, поделились лайфхаками по проведению этой деликатной процедуры без травм. Один из пользователей признался, что для бритья пользуется не бритвой, а триммером с насадкой.

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      Александра Лисица
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