Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
17:41, 15 февраля 2024Экономика

ФАС заявила о доминировании на рынке «Яндекс Такси»

ФАС: «Яндекс Такси» занимает доминирующее положение в России

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о доминировании в стране компании «Яндекс Такси». Об этом со ссылкой на сообщение ведомства пишет РИА Новости.

Служба проанализировала рынок такси и установила, что «Яндекс Такси» «занимает доминирующее положение на территории РФ и подавляющего большинства регионов страны». В ФАС отметили, что случаи злоупотребления таким положением могут стать поводом для проверки экономического обоснования повышения цен и введения мер антимонопольного регулирования. Однако в данный момент в России действует мораторий на плановые проверки бизнеса и возможные меры службы ограничены, говорится в сообщении.

Материалы по теме:
«Людоедская история». Почему участники рынка против идеи о специальном обучении таксистов?
«Людоедская история».Почему участники рынка против идеи о специальном обучении таксистов?
12 декабря 2022
Чем живут зумеры. Бизнес проанализировал потребительские предпочтения поколения Z. Как зарабатывает и тратит молодежь?
Чем живут зумеры.Бизнес проанализировал потребительские предпочтения поколения Z. Как зарабатывает и тратит молодежь?
23 октября 2023

В четверг, 15 февраля, на фоне сильного снегопада цены на такси в Москве подскочили более чем в три раза. Это произошло из-за повышенного спроса и серьезных пробок в условиях непогоды. В некоторых случаях цена возросла в четыре-пять раз. Жители столицы также отмечали увеличение длительности поездки вдвое.

Депутаты Государственной Думы Алексей Говырин и Виталий Милонов выступили с предложением ограничить стоимость такси в непогоду. Они заявили, что расчет коэффициентов в приложениях для заказа такси в дни снегопадов не должен превышать 20 процентов от цены поездки в обычных условиях, чтобы «поездки не превращались в роскошь» для пассажиров и при этом водители «не были в минусе».

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      «У противника наступило истощение». Российские войска добились успеха под Авдеевкой. Как это изменит ход СВО?

      Турция призвала ЕС пересмотреть свою политику

      В Европе выросло количество банкротств

      «ВКонтакте» запустила уникальный проект

      В России кратно увеличили выпуск беспилотных «Орланов»

      Число пострадавших при ударе Украины по Белгороду снова выросло

      Шмыгаль указал премьеру Польши на недопустимость инцидента с высыпанием зерна

      В российском регионе пропала дорога

      Страны НАТО заявили о планах поставить Украине миллион беспилотников

      Глава Минобороны Грузии обвинил президента страны в деструктивной политике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше