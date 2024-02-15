ФАС заявила о доминировании на рынке «Яндекс Такси»

ФАС: «Яндекс Такси» занимает доминирующее положение в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о доминировании в стране компании «Яндекс Такси». Об этом со ссылкой на сообщение ведомства пишет РИА Новости.

Служба проанализировала рынок такси и установила, что «Яндекс Такси» «занимает доминирующее положение на территории РФ и подавляющего большинства регионов страны». В ФАС отметили, что случаи злоупотребления таким положением могут стать поводом для проверки экономического обоснования повышения цен и введения мер антимонопольного регулирования. Однако в данный момент в России действует мораторий на плановые проверки бизнеса и возможные меры службы ограничены, говорится в сообщении.

В четверг, 15 февраля, на фоне сильного снегопада цены на такси в Москве подскочили более чем в три раза. Это произошло из-за повышенного спроса и серьезных пробок в условиях непогоды. В некоторых случаях цена возросла в четыре-пять раз. Жители столицы также отмечали увеличение длительности поездки вдвое.

Депутаты Государственной Думы Алексей Говырин и Виталий Милонов выступили с предложением ограничить стоимость такси в непогоду. Они заявили, что расчет коэффициентов в приложениях для заказа такси в дни снегопадов не должен превышать 20 процентов от цены поездки в обычных условиях, чтобы «поездки не превращались в роскошь» для пассажиров и при этом водители «не были в минусе».