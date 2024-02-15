Цены на такси в непогоду призвали ограничить

Депутаты Госдумы призвали ограничить цены на такси в непогоду

Стоимость такси в непогоду призвали ограничить, поскольку должны существовать разумные ценовые ограничения. С таким предложением выступили депутаты Государственной думы Алексей Говырин и Виталий Милонов, их слова приводит агентство РИА Новости.

Парламентарии убеждены, что расчет коэффициентов в приложениях для заказа такси в дни снегопадов не должен превышать 20 процентов от цены поездки в обычных условиях, чтобы «поездки не превращались в роскошь» для пассажиров и при этом водители «не были в минусе». «Цены на такси и так регулярно поднимаются из-за увеличения затрат на обслуживание машин и роста расходов перевозчиков, погодные условия учтены в ценах агрегаторов», — пояснили они.

Депутаты добавили, что скачок цены в четыре-пять раз в отдельных случаях с учетом того, что машины находятся и есть заказы, говорит о том, что дело отнюдь не в нехватке водителей. Они подчеркнули, что пассажиры должны быть уверены в том, что короткая поездка в пределах десяти километров не будет дороже определенной пороговой цены. Парламентарии считают, что необходимо внести предложенные изменения в российское законодательство.

В четверг, 15 февраля, на столицу обрушился мощный снегопад. По прогнозам синоптиков, сугробы станут рекордными за десятки лет. В связи с этим цены на такси в Москве выросли более чем в три раза.