Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:37, 15 февраля 2024Россия

В ГД назвали единственную заинтересованную в отказе ЕС от газа из России страну

Депутат Госдумы Белик: лишь США заинтересованы в отказе ЕС от российского газа

Фото: Albert Gea / Reuters

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал США единственной страной, которая заинтересована в отказе стран Евросоюза от российского газа, сообщает РИА Новости.

По его словам, еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, которая ранее заявила об отсутствии необходимости в продлении ЕС транзитного договора по газу с Россией, продвигает не европейскую точку зрения, а американскую. «В этом заявлении очень четко просматривается американский след. На сегодня единственная заинтересованная страна в разрыве газовых отношений ЕС и РФ — это США», — отметил депутат.

Белик также подчеркнул, что Вашингтон намерен вытеснить конкурента в лице Москвы с европейского рынка и заполнить газовые хранилища стран ЕС американским СПГ.

Ранее Симсон рассказала, что продление контракта на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) не нужно Европе. Она добавила, что страны Евросоюза работают над заполнением газовых хранилищ и диверсификацией поставок.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Байден распорядился напрямую обсудить с Россией угрозу нацбезопасности США. Чего опасаются в Вашингтоне?

      Редактора издания Doxa объявли в международный розыск

      Недвижимость осужденного за наркотики игрока «Спартака» арестовали в Нидерландах

      Песков заявил о согласовании основной схемы ВСМ Москва — Санкт-Петербург

      Путин обсудил с Лукашенко строительство магистрали от Москвы до Минска

      Пентагон выявил случаи коррупции при передаче Киеву вооружений

      Новый район в Грозном назовут в честь Путина

      В Госдуме назвали обстрел Белгорода местью Зеленского

      Белый дом отказался считать выдуманной угрозу нацбезопасности со стороны России

      Стало известно о ювелирной чертовщине на съемках «Мастера и Маргариты»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше