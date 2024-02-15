В ГД назвали единственную заинтересованную в отказе ЕС от газа из России страну

Депутат Госдумы Белик: лишь США заинтересованы в отказе ЕС от российского газа

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал США единственной страной, которая заинтересована в отказе стран Евросоюза от российского газа, сообщает РИА Новости.

По его словам, еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, которая ранее заявила об отсутствии необходимости в продлении ЕС транзитного договора по газу с Россией, продвигает не европейскую точку зрения, а американскую. «В этом заявлении очень четко просматривается американский след. На сегодня единственная заинтересованная страна в разрыве газовых отношений ЕС и РФ — это США», — отметил депутат.

Белик также подчеркнул, что Вашингтон намерен вытеснить конкурента в лице Москвы с европейского рынка и заполнить газовые хранилища стран ЕС американским СПГ.

Ранее Симсон рассказала, что продление контракта на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) не нужно Европе. Она добавила, что страны Евросоюза работают над заполнением газовых хранилищ и диверсификацией поставок.