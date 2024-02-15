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08:55, 15 февраля 2024Россия

«ГАЗель» взорвалась в центре Москвы

«360»: «ГАЗель» взорвалась на проезжей части в Таганском районе Москвы
СюжетВзрыв в Сергиевом Посаде:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

«ГАЗель» взорвалась на проезжей части Рабочей улицы в Таганском районе центра Москвы. Об этом стало известно телеканалу «360».

По его сведениям, информации о пострадавших и причине взрыва пока не поступало. Подробности произошедшего уже начали выяснять. На место отправили специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств ЧП.

До этого сообщалось, что на трассе М-8 в Ярославской области взорвалась фура с дальнобойщиками. В результате пострадали два водителя из Екатеринбурга. Мужчин доставили в больницу Ярославля с ожогами.

Еще раньше взрыв фуры произошел на трассе в подмосковном Сергиевом Посаде. Взрывной волной выбило шумозащитные дорожные ограждения. Данных о пострадавших тогда не поступало.

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      Анна Щербакова
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