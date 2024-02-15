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21:28, 15 февраля 2024Мир

Генсек НАТО назвал результат задержки помощи Украине от США

Столтенберг: страны Европы и Канада увеличили поставки помощи Киеву из-за США

Фото: Globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, к чему привела задержка помощи Украине от США. По его словам, результатом этого стало увеличение поставок оружия Киеву со стороны европейских государств, а также Канады, сообщает ТАСС.

«Конечно, тот факт, что США не смогли достичь решения до настоящего времени, это уже имело последствия для общего потока помощи. В какой-то мере это компенсируется увеличением помощи от европейских союзников по НАТО и Канады», — заявил он.

При этом глава альянса напомнил, что Соединенные Штаты являются крупнейшей страной НАТО, выразив надежду на возобновление поставок Вашингтоном помощи Киеву. По его словам, в настоящее время среди американских конгрессменов продолжает сохраняться широкая поддержка сохранения помощи Украине.

Ранее полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин рассказал, что Россия способна противостоять миллиону дронов, которые НАТО планирует поставить Украине.

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      Марина Совина
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