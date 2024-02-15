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13:56, 15 февраля 2024Мир

Главе МИД Британии сказали «поцеловать задницу» в ответ на призыв помочь Украине

Sky News: в США сказали главе МИД Британии Кэмерону «поцеловать задницу»

Фото: Hannes P Albert / Globallookpress.com

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин в ответ на призыв главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона предоставить финансовую помощь Украине заявила, что дипломат должен заботиться о своей стране, и предложила поцеловать ее в задницу. Слова конгрессвуман передает Sky News.

«Дэвиду Кэмерону нужно беспокоиться о своей стране, и, честно говоря, он может поцеловать меня в задницу», — сказала парламентарий.

Ранее Кэмерон призвал Палату представителей Конгресса США одобрить пакет военной помощи Украине. Министр указал, что Великобритания и Европейский союз уже объявили о мерах поддержки Украины в 2024 году.

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