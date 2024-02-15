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14:48, 15 февраля 2024Спорт

Губерниев высмеял слова Вяльбе о зависти иностранцев к российским турнирам

Губерниев — Вяльбе: иностранцы могут завидовать России в лыжах, но не в биатлоне

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о зависти иностранцев к российским турнирам. Его цитирует Sport24.

Губерниев высмеял заявление Вяльбе, добавив при этом, что иностранцы могут завидовать России в лыжах, но не в биатлоне. Он назвал главу ФЛГР докой в вопросах зависти.

«Продолжая мысль Елены Валерьевны — если посмотреть на футбол, то сто процентов люди, которые играют в Англии, Испании и Италии, завидуют нашему российскому чемпионату. А в Национальной хоккейной лиге люди ночами не спят: "Как бы нам поиграть в Континентальной хоккейной лиге!"», — отметил журналист.

25 октября 2023 года Совет Международной федерации лыжных гонок и сноуборда продлил санкции в отношении российских спортсменов. Впервые ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022-го.

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      Андрей Стрельцов
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