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16:06, 15 февраля 2024Силовые структуры

Выстреливший в мужчину бывший сотрудник Росгвардии получил условный срок

В Иркутске экс-росгвардеец, случайно застреливший мужчину, получил условный срок

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Свердловский районный суд Иркутска приговорил к четырем годам лишения свободы условно бывшего сотрудника Росгвардии, который случайно выстрелил человека в ночном клубе города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по статье о превышении должностных полномочий и по статье о халатности. Осужденному назначен испытательный срок три года. Также он лишен права год занимать на государственной службе и в госучреждениях должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

По данным ведомства, инцидент произошел 1 мая 2021 года. Тогда охранники ночного клуба не пропустили внутрь двоих пьяных мужчин. Они вели себя агрессивно, поэтому сотрудники заведения вызвали росгвардейцев. Как уточняет ТАСС, в составе прибывшего отряда был осужденный Александр Ковалев. Он сделал предупредительный выстрел и стал застегивать наручники на 29-летнем дебошире. В этот момент произошел еще один выстрел. Пострадавшего мужчину спасти не удалось.

Мать погибшего рассказала, что ее сын получил выстрел в спину, который и привел к летальному исходу.

Отмечается, что это новый приговор Ковалеву. В мае 2023 года его осудили на шесть лет колонии, однако в июле первый приговор был отменен, а дело отправлено на новое рассмотрение.

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      Анна Габай
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