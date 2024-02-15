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17:05, 15 февраля 2024Экономика

Курс евро превысил 99 рублей

Курс евро поднялся выше 99 рублей впервые с 2 февраля

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Курс евро на Московской бирже превысил 99 рублей впервые с начала месяца, следует из данных валютных торгов.

На момент написания материала стоимость единицы европейской валюты составляла 99,17 рубля. Предыдущий раз один евро стоил дороже 99 рублей во время торгов, проходивших 2 февраля.

Растут также курсы других ведущих валют, торгующихся на площадке, — доллар поднялся выше 92 рублей и находится возле дневного максимума в 92,25 рубля, а китайский юань взял отметку в 12,7 рубля.

Банк России установил официальный курс для евро на 16 февраля на уровне 98,41 рубля, для доллара — 91,82 рубля, для юаня — 12,66 рубля.

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      Дмитрий Воронин
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