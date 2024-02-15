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16:19, 15 февраля 2024Культура

Marvel раскрыла актерский состав новой «Фантастической четверки»

В новом фильме «Фантастическая четверка» от Marvel снимется Педро Паскаль
Педро Паскаль

Педро Паскаль. Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Киностудия Marvel Studios раскрыла актерский состав нового фильма «Фантастическая четверка». Информация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) компании.

Marvel опубликовал постер с героями в честь Дня святого Валентина. На картинке изображены актеры Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джо Куинн и Эбон Мосс-Бакрак.

Паскаль исполнит роль лидера команды супергероев Рида Ричардса (Мистера Фантастика). Кирби сыграет Сью Шторм (Женщину-невидимку), Куинн — Джонни Шторма (Человека-факела), Мосс-Бакрак — Бена Гримма (Существо).

«Фантастическая четверка» — супергерои, появившиеся в комиксах Marvel в 1961 году. Их история была несколько раз экранизирована киностудией 20th Century Fox. Новый фильм от Marvel Studios выйдет в прокат 25 июля 2025 года.

Ранее трейлер фильма «Дэдпул 3» от Marvel Studios установил рекорд по просмотрам за первые сутки.

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      Мария Рюрикова
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