Среда обитания
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12:46, 15 февраля 2024Среда обитания

Москвичи возмутились желтым снегом

Жители Войковского района Москвы возмутились желтым из-за собак снегом

Фото: Елена Горбачева / Коммерсантъ

Жители Войковского района Москвы возмутились желтым снегом, который образуется после того, как соседи выгуливают собак. Жалобы москвичей опубликовал Telegram-канал «Москва 125».

Речь идет о домах вблизи детской площадки в Старопетровском сквере. По словам местных жителей, вся площадка стала желтой, несмотря на то, что выгуливать собак на ней запрещено.

«Для них [владельцев собак] там в сквере выделили площадку больше, чем детская, и с разными качелями, лучше, чем на детской. Так нет же — их тянет туда, где их быть не должно. А летом все газоны вокруг — это заминированная территория», — пожаловались жители.

Недовольные москвичи также прислали фотографии со справляющей нужду на площадке собакой, а также следами мочи рядом с лавкой и на сугробах.

Ранее житель Новосибирска завел 50 кошек, чем вызвал гнев соседей.

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      Мария Черкасова
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