Мужчина попытался перебраться в Европу в колесе самолета и замерз

DM: мужчина попытался перебраться из Гамбии в Великобританию в колесе самолета

Замерзшего мужчину нашли в нише колеса самолета в лондонском аэропорту Гатвик. Подробностями поделился таблоид Daily Mail.

Отмечается, что неизвестный пассажир прибыл в Великобританию из Гамбии на самолете авиакомпании TUI еще 7 декабря 2022 года, однако расследование продолжается до сих пор, и его личность так и не удалось установить. Темнокожий мужчина 20-30 лет был одет в спортивный костюм и сандалии без носков, документов при себе у него не было.

Предположительно, он попытался нелегально перебраться из африканской страны в Европу, но, пролетев почти шесть тысяч километров при температуре ниже 50 градусов Цельсия, замерз и не выжил.

Ранее пассажир рейса в Бангкок попытался открыть дверь самолета при взлете. У мужчины случилась паническая атака из-за аэрофобии, и он потребовал от экипажа выпустить его. Не получив желаемого, он сам направился к выходу и дернул ручку.