На Украине рассказали о переходе власти после окончания полномочий Зеленского

На Украине рассказали о переходе власти после завершения полномочий Зеленского

Полномочия Владимира Зеленского после 20 мая должны перейти к главе Верховной Рады, заявил бывший спикер парламента Дмитрий Разумков, его слова передаетТАСС.

«Четко прописано в конституции, что должно происходить: есть председатель Верховной Рады, он выполняет функции президента до того, как будет избран новый президент и вступит в свои права», — заявил политик.

Согласно Конституции Украины, полномочия действующего президента Владимира Зеленского истекают 20 мая 2024 года, а выборы президента, которые должны были пройти весной, невозможны из-за продления военного положения в стране — статья 19 закона Украины «О правовом режиме военного положения» прямо запрещает проводить в этот период выборы президента, Верховной Рады и органов местного самоуправления.

Тем не мене выборы президента могут быть проведены, по заверению Разумкова, после боевых действий: «Я понимаю, что это не нравится ни Зеленскому, ни его офису, но закон есть закон».

Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что выборы президента страны точно не состоятся весной 2024 года.