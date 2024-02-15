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08:31, 15 февраля 2024Экономика

В России призвали обеспечить производителям преимущества при госзакупках

Володин: у отечественного производителя должны быть преимущества при госзакупках

Фото: Kremlin Poo / Global Look Press

Российским производителям необходимо обеспечить преимущества при госзакупках. Поддержать отечественные компании в своем Telegram-канале призвал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Работа над законопроектом, который позволит создать благоприятные условия для развития производства в РФ и повысить конкурентоспособность российских товаров перед зарубежными, уже ведется, отметил спикер нижней палаты парламента. Его планируют обсудить с правительством и деловым сообществом и выйти на принятие решения до конца текущей сессии.

«У отечественного производителя должны быть преимущества при госзакупках. Предусмотрен ряд мер поддержки, в том числе речь идет о правиле "второго лишнего", когда в случае участия иностранного и российского поставщиков преимущество отдается нашему, отечественному. Принятый закон позволит развивать производство, создавать новые рабочие места», — пояснил Володин.

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Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила против идеи обязательного минимума отечественной продукции в магазинах. Новая мера поддержки российских производителей может привести к росту цен. Ведомство считает, что ретейлеры не смогут выполнить требования закона о «российской полке», при этом такая мера не повысит конкурентоспособность отечественных товаров.

В Минпромторге захотели ввести обязательный минимум ассортимента российской электроники в офлайн- и онлайн-магазинах. Ведомство планирует обязать крупные сети магазинов электроники «выделять полку» для российских товаров. В сентябре глава Минцифры Максут Шадаев пообещал выдавать гранты на разработку российского софта в целях импортозамещения не разработчикам, а заказчикам.

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