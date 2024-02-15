Находившийся рядом со стадионом житель Белгорода рассказал об атаке

Житель Белгорода заявил, что атака по городу была массированной

Житель Белгорода Геннадий Алехин, который находился рядом со стадионом во время удара по городу, заявил РБК, что атака имела массированный характер. Рассказ мужчины был опубликован в Telegram-канале издания.

Россиянин отметил, что во время обстрела обломки падали повсеместно. По словам мужчины, были выбиты стекла в многоэтажных домах, а также повреждены автомобили на стоянке.

По мнению Алехина, жители Белгорода после атаки не паникуют. Однако он заметил, что некоторые горожане стали вести себя настороженно.

15 февраля губернатор Белгородской области сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли гражданские объекты в Белгороде.

По его данным, в результате ЧП пострадали 18 человек, еще пятерых спасти не удалось.

В Минобороны рассказали, что украинская армия атаковала Белгород с помощью ракетной системы залпового огня Vampire.