Названа дата оглашения Путиным послания Федеральному собранию

«Ведомости»: Путин может обратиться с посланием Федеральному собранию 29 февраля

Оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 29 февраля. Такую дату называют «Ведомости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что в послании Путин обозначит основные идеи по развитию страны, на которых будет основана его президентская программа. В то же время собеседники издания сообщили, что дата может корректироваться в зависимости от графика главы государства.

О том, что послание Федеральному посланию может состояться в конце февраля, ранее писало РИА Новости.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле своевременно проинформируют журналистов и общество о дате послания Владимира Путина. При этом представитель Кремля отметил, что подготовка к посланию Федеральному собранию уже ведется.