Перечислены главные задачи Сырского на посту главкома ВСУ

Полковник Кошкин: главной задачей Сырского может стать удержание Авдеевки

Главными задачами нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского могут стать оживление боевых действий, а также удержание Авдеевки, рассказал в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.

«Сырский — человек, удобный для [президента Украины Владимира] Зеленского: он исполнительный, вопросов не задает. Он просто машина, которую выбрал Зеленский для того, чтобы как-то удержаться на своей должности. Следовательно, Сырский просто выполняет поставленные задачи, не обсуждает, как его предшественник Валерий Залужный, и не перечит», — подчеркнул Кошкин.

По словам военного, от Сырского потребовали оживить боевые действия. Эта задача, как он объяснил, достигается путем переброски резерва на передовую.

«Сырский также пообещал удержать Авдеевку. И вот под нее бросаются лучшие части, резервы боеприпасов и вооружений. Это все, чего следует ожидать от нового главкома», — заключил военный эксперт.

14 февраля спикер украинской оперативно-стратегической группировки «Таврия» Дмитрий Лиховий заявил, что ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой.

12 февраля Forbes стало известно, что Киев, предположительно, перебрасывает одну из лучших бригад на ее удержание. Как отмечают авторы материала, решение остаться и держать оборону станет рискованным для украинской стороны.