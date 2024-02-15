Обнаруженный тайник с боеприпасами в российском домовладении попал на видео МВД

В Ингушетии обнаружили тайник с боеприпасами в арке ворот частного домовладения

Российские полицейские обнаружили тайник с боеприпасами в частном домовладении в Ингушетии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД и предоставили оперативное видео.

На кадрах показан разложенный на полу арсенал, среди которого оказались четыре оружейных сейфа, 24 боеприпаса разрывного действия промышленного изготовления, а также пять цинковых коробов и свыше 1800 патронов к нескольким видам оружия. Все это было изъято силовиками и направлено на исследование.

По данным ведомства, тайник с боеприпасами был найден в кирпичной арке ворот, расположенных на входе в частное домовладение в селении Пседах Малгобекского района. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

Ранее росгвардейцы обнаружили тайник с оружием в Луганской народной республике. Внутри него находились более 2000 патронов различного калибра, около 60 гранат и запалов к ним.