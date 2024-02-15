Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:18, 15 февраля 2024Путешествия

Пассажир пронес в самолет гнилую рыбу с опарышами и сорвал рейс

Daily Mail: рейс Delta Airlines прервали из-за рыбы с опарышами в ручной клади

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет Delta Airlines экстренно сменил курс и вернулся в аэропорт из-за того, что на пассажиров посыпались опарыши из отделения для ручной клади. Подробности выяснил таблоид Daily Mail.

Нештатная ситуация произошла на рейсе из Амстердама, Нидерланды, в Детройт, США. Через час после вылета на ничего не подозревавших путешественников начали падать личинки. Выяснилось, что кто-то пронес на борт чемодан с гнилой рыбой, так что рейс пришлось срочно прервать.

Материалы по теме:
«Мы находимся в группе максимального риска» Российские бортпроводники — о работе во время коронавируса, нервных пассажирах и страхе
«Мы находимся в группе максимального риска»Российские бортпроводники — о работе во время коронавируса, нервных пассажирах и страхе
20 апреля 2020
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022

После приземления пассажиров вывели из самолета, салон тщательно убрали, а багаж отправили на сожжение. Сотрудники Delta опознали владельца чемодана и задержали его в самолете, но неизвестно, приняли ли против него какие-либо меры.

Одна из пассажирок позже рассказала в Reddit, что тухлая рыба была завернута в газету. По ее словам, попутчица предупредила стюардесс о падающих с багажной полки червях еще до вылета, но экипаж не отреагировал. «Непонятно, почему потребовалось около часа, чтобы кто-то принял должные меры», — возмутилась автор поста.

Ранее у пассажира европейской авиакомпании Lufthansa во время полета хлынула кровь изо рта и носа. 63-летнего мужчину пытались реанимировать бортпроводники и попутчик, но спасти его не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по Белгороду сербскими ракетами. Как Украина могла получить их?

      Гладков рассказал о состоянии пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду

      Раскрыты новые подробности романа Тома Круза с дочерью экс-депутата Госдумы

      «ВКонтакте» запустила уникальный проект

      Агроном посоветовал способ спасти огород после ледяного дождя

      Устроивших перестрелку в российском городе мигрантов задержали

      Перспективы мирового спроса на нефть оценили

      Крупная рыба утащила рыбака

      Чубайс дал денег на изучение в Израиле будущего России

      Число заказов на Airbus в мире выросло в 2,5 раза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше