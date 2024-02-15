Пассажир пронес в самолет гнилую рыбу с опарышами и сорвал рейс

Daily Mail: рейс Delta Airlines прервали из-за рыбы с опарышами в ручной клади

Самолет Delta Airlines экстренно сменил курс и вернулся в аэропорт из-за того, что на пассажиров посыпались опарыши из отделения для ручной клади. Подробности выяснил таблоид Daily Mail.

Нештатная ситуация произошла на рейсе из Амстердама, Нидерланды, в Детройт, США. Через час после вылета на ничего не подозревавших путешественников начали падать личинки. Выяснилось, что кто-то пронес на борт чемодан с гнилой рыбой, так что рейс пришлось срочно прервать.

После приземления пассажиров вывели из самолета, салон тщательно убрали, а багаж отправили на сожжение. Сотрудники Delta опознали владельца чемодана и задержали его в самолете, но неизвестно, приняли ли против него какие-либо меры.

Одна из пассажирок позже рассказала в Reddit, что тухлая рыба была завернута в газету. По ее словам, попутчица предупредила стюардесс о падающих с багажной полки червях еще до вылета, но экипаж не отреагировал. «Непонятно, почему потребовалось около часа, чтобы кто-то принял должные меры», — возмутилась автор поста.

Ранее у пассажира европейской авиакомпании Lufthansa во время полета хлынула кровь изо рта и носа. 63-летнего мужчину пытались реанимировать бортпроводники и попутчик, но спасти его не удалось.