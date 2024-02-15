Пентагон выявил случаи коррупции при передаче Киеву вооружений

Пентагон выявил случаи коррупции и мошенничества при передаче Киеву вооружений

Пентагон выявил случаи коррупции при передаче Украине американских вооружений. Об этом говорится в докладе генерального инспектора ведомства, пишет ТАСС.

Согласно документу, с февраля 2022 года, с начала специальной военной операции (СВО), было инициировано 57 расследований дел о коррупции. На данный момент 14 из них завершены, а 43 остаются открытыми. «Завершенные расследования привели к 7 арестам, 13 уголовным обвинениям, 2 приговорам и 11 отстранениям от деятельности», — отметили в американском Минобороны.

В ходе расследования министерство зафиксировало факты мошенничества с грантами и закупками, коррупции, хищений и прочих нарушений. Кроме того, специалисты признали, что Вашингтон не всегда отслеживает судьбу переданных Киеву вооружений.

Ранее высокопоставленный представитель Пентагона пожаловался на то, что у ведомства не хватает ресурсов для того, чтобы продолжать оказывать Украине военную помощь.