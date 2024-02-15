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12:59, 15 февраля 2024Россия

Песков пояснил свои слова о продолжительности СВО

Песков призвал не выдергивать из контекста его слова о продолжительности СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не выдергивать из контекста его слова о продолжительности специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

14 февраля представитель Кремля, комментируя влияние поставок военной техники и вооружения Украине со стороны США, сказал, что Вашингтон должен чувствовать ответственность за затягивание конфликта.

«Надо полный текст [комментария] смотреть», — подчеркнул Песков. Он пояснил, что дал ответ на вопрос о продолжительности СВО, которая фактически продолжается как конфликт с НАТО и Западом. «Она может длиться дольше, чем она могла бы длиться, из-за этого, но это не может поменять смысла и не может поменять окончательных результатов этой операции», — добавил Песков.

Ранее Песков высказался о сообщении о размещении Россией ядерного оружия в космосе, которое опубликовал американский телеканал ABC News. Представитель Кремля назвал эту информацию слухами и уловкой Вашингтона.

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      Алан Босиков
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