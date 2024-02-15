Популярная 58-летняя актриса вышла в свет в откровенном платье

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

58-летняя звезда «Остина Пауэрса» поделилась с фанатами видео, на котором показала свой образ для презентации модного бренда Tod's. На размещенных кадрах знаменитость предстала в черном платье, оформленном прозрачными кружевными вставками и глубоким декольте. При этом она сделала макияж в стиле smoky eyes и нанесла на губы сияющую нюдовую помаду. Кроме того, Херли распустила свои волосы, а в качестве украшений надела золотую цепь с подвеской в виде креста и круглые серьги.

Поклонники оценили внешний вид артистки в комментариях под постом. «Совершенство!», «Какая великолепная женщина», «Красотка», «Потрясающая», «Шикарная фигура», — высказывались они.

Ранее Элизабет Херли поделилась откровенным фото из сауны. Тогда актриса позировала в раздельном купальнике розового цвета, лежа на деревянной скамье.