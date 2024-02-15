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10:02, 15 февраля 2024Россия

Появились новые подробности о загоревшихся зданиях во дворе «Известий» в Москве

Проверки пожарной безопасности в загоревшихся зданиях «Известий» не было годами

Кадр: Telegram-канал Mash

Проверки пожарной безопасности в загоревшихся зданиях во дворе «Известий» в центре Москвы не было годами. Такие новые подробности о ЧП появились у ТАСС.

В Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий отсутствуют сведения о проверке.

Само же здание «Известия холл» на Пушкинской площади специалисты осматривали в декабре 2023 года.

Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, отмечалось по итогам проверки.

До этого сообщалось, что в результате пожара пострадал один человек.

В столичном управлении МЧС пояснили, что пожар на Пушкинской площади локализовали на площади 1500 квадратных метров.

Пожар в здании на Пушкинской площади начался утром в четверг, 15 февраля. Из-за пожара оказались перекрыты три полосы из четырех по Тверской улице в сторону Садового Кольца и одна полоса из четырех по Большому Путинковскому переулку. Огонь обрушил внутри здания металлический купол, он также перекинулся на несколько строений во дворе дома.

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      Анна Щербакова
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