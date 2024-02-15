Путин порассуждал об отношении россиян к украинцам

Путин заявил, что Россия будет бороться с любыми проявлениями национализма

Россия будет бороться с любыми проявлениями нацизма и крайнего национализма. Об этом заявил президент Владимир Путин, рассуждая об отношении россиян к украинцам в ходе встречи с рабочими «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле, трансляцию которой вел официальный Telegram-канал Кремля.

«Я думаю, что подавляющее большинство граждан России такие подходы разделяет, — сказал глава государства. — Будем людей защищать наших, которые там живут».

Путин выразил уверенность, что аналогичной позиции придерживаются и работники «Уралвагонзавода».

Ранее в интервью журналисту Такеру Карлсону президент выразил мнение, что после окончания спецоперации отношения между русскими и украинцами рано или поздно восстановятся. Путин рассказал о ситуации, когда российские военнослужащие призвали сдаваться попавших в окружение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), один из которых в ответ заявил: «Русские не сдаются».